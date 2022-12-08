В Молдавии потребовали отставки министра юстиции

Отстраненный генпрокурор Молдавии потребовал отставки министра юстиции Литвиненко

Отстраненный генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выступил с требованием отставки министра юстиции Сергея Литвиненко. Слова бывшего чиновника с брифинга приводит РИА Новости.

«Требую привлечь к уголовной ответственности министра юстиции Сергея Литвиненко, членов Высшего совета прокуроров и других лиц, которые причастны к процессу по незаконному снятию меня с поста генпрокурора. (…) Прошу поддержать их отставку», — сказал отстраненный генпрокурор.

Стояногло подчеркнул, что подвергся незаконному уголовному расследованию, а также фальсификации оценки его профессиональной деятельности. Он подал соответствующее заявление в генеральную прокуратуру. Бывший чиновник решил, что его незаконно преследуют на основе опубликованной переписки молдавского министра юстиции, где обсуждался процесс отстранения Стояногло.

9 ноября стало известно о взломе Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду, в котором в течение 15 минут публиковалась и удалялась одна и та же публикация. Согласно опубликованному сообщению, Литвиненко совершал коррупционные действия.

