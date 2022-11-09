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16:00, 9 ноября 2022Бывший СССР

Telegram-канал президента Молдавии взломали

Неизвестные взломали Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Неизвестные хакеры взломали официальный Telegram-канал президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.

Как отмечает агентство, во взломанном канале на протяжении 15 минут публиковалась и удалялась одна и та же публикация. В ней сообщалось о коррупционных действиях министра юстиции республики Сергея Литвиненко.

«Из личной переписки министра юстиции Сергея Литвиненко ты узнаешь: он подтасовал голосование за кандидатуру Вероники Драгалин на должность главы антикоррупционной прокуратуры; члены "независимого" Высшего совета прокуроров получают от Литвиненко указания о том, как им голосовать», — говорилось в сообщении неизвестных.

Авторы поста также заверяли, что серия разоблачений высших молдавских должностных лиц в ближайшее время продолжится. Удалось ли Санду восстановить доступ к каналу, пока не сообщается.

Ранее руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что власти страны хотят запретить партию, чтобы отобрать мандаты и получить конституционное большинство для подачи заявки в НАТО. Вскоре с инициативой о запрете движения выступила Санду.

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Алевтина Запольская
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