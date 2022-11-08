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20:59, 8 ноября 2022Бывший СССР

Санду поддержала намерение запретить оппозиционную партию Молдавии «Шор»

Президент Молдавии Санду поддержала намерение запретить оппозиционную партию «Шор»

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду поддержала намерение запретить оппозиционную партию страны «Шор». Ее слова приводит ТАСС.

«Если партия финансируется "грязными деньгами", то это коррупция. Если правительство считает, что достаточно аргументов для того, чтобы обратиться в Конституционный суд, то он выскажет свою точку зрения», — заявила она.

Как утверждает Санду, власти должны добиваться, чтобы каждая политическая партия республики соблюдала закон о финансировании.

Ранее руководитель «Шор» Илан Шор заявил, что власти Молдавии хотят запретить партию, чтобы отобрать мандаты и получить конституционное большинство для подачи заявки в НАТО. Он обратился с призывом к населению продолжить протесты в республике для защиты ее безопасности и суверенитета.

8 ноября молдавский министр юстиции Серджиу Литвиненко обратился в Конституционный суд страны с запросом объявить вне закона оппозиционную партию. По его словам, «Шор» виновата в дестабилизации ситуации в Молдавии, незаконном финансировании и лоббировании интересов иностранного государства.

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Кристина Есикова
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