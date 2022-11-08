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20:30, 8 ноября 2022Бывший СССР

Оппозиция Молдавии рассказала о планах властей страны вступить в НАТО

Молдавский оппозиционер Шор рассказал о планах властей республики вступить в НАТО

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор рассказал о планах властей республики вступить в НАТО. Он считает, что это произойдет после запрета политического объединения оппозиции. Его слова приводит ТАСС.

«Заявление [министра юстиции Молдавии Серджиу] Литвиненко — еще одно серьезное нарушение, совершенное властью Партии действия и солидарности, которая хочет отобрать мандаты партии "Шор" в парламенте, чтобы получить конституционное большинство. Сразу после этого они внесут изменения в конституцию, откажутся от нейтралитета и подадут заявку на вступление Молдавии в НАТО», — заявил он.

По словам Шора, молдавские власти принесут в республику войну, сделав из нее «вторую Украину». Также оппозиционер призвал продолжить протесты в стране для защиты ее безопасности и суверенитета.

Ранее Литвиненко обратился в Конституционный суд Молдавии с запросом объявить вне закона оппозиционную партию республики «Шор». Как он утверждает, для этого достаточно оснований. Министр уточнил, что партия виновата в дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и лоббировании интересов иностранного государства.

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Кристина Есикова
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