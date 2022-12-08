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15:29, 8 декабря 2022Мир

Полиция Германии анонсировала новые аресты по делу о госперевороте

Reuters: полиция Германии анонсировала новые аресты по делу о госперевороте

Фото: Louisa Off / Reuters

Немецкие правоохранители заявили о новых арестах в ближайшие дни по делу о госперевороте. Об этом пишет агентство Reuters.

Глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх заявил, что в настоящее время по этому делу есть 54 подозреваемых. Он добавил, что эта цифра может увеличиться, и анонсировал новые аресты путчистов.

По данным Reuters, ранее при задержании 25 заговорщиков было задействовано около 3000 силовиков. Агентство уточняет, что полицией Германии были конфискованы различные виды амуниции и оружия: бронежилеты, винтовки, арбалеты и боеприпасы к ним.

Глава МВД федеральной земли Тюрингия Георг Майер назвал операцию по предотвращению госпереворота беспрецедентной в современной истории Германии. «Исходя из моего опыта, обычно бывает вторая волна арестов», — цитирует Майера агентство.

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Отмечается, что заговорщики являются адептами идеологии Reichsburger («Рейхсбюргер», граждане Рейха), которая отрицает легитимность государственности ФРГ. Автор материала уточняет, что заговорщики придерживаются монархических и неонацистских взглядов. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии заявила, что членами организации являются более 21 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что экстремисты, планировавшие устроить госпереворот в Германии, надеялись передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс.

7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка и сочувствующие.

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Глеб Бажуткин
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