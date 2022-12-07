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10:05, 7 декабря 2022Мир

В Германии заявили о предотвращении госпереворота

Bild: полиция ФРГ проводит операцию против правых экстремистов, планировавших госпереворот

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Об этом сообщает издание Bild.

По информации газеты, злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. На данный момент правоохранители по приказу прокуратуры ФРГ задержали более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее. Речь идет о движении Reichsburger, которое отрицает существование современного немецкого государства.

Отмечается, что в рамках операции проходят обыски в 137 домах и офисах, принадлежащих 50 подозреваемым. Bild пишет, что расследование действий группировки началось еще в августе. Изданию стало известно, что правые радикалы планировали захватить власть в ФРГ и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах.

15 октября сообщалось, что полиция Германии арестовала 75-летнюю пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой Reichsburger, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима. Группа во главе с женщиной стремилась разжечь гражданскую войну в ФРГ, устраивая саботаж на объектах энергетической инфраструктуры.

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Виктория Кондратьева
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