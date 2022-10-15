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19:22, 15 октября 2022Мир

Пенсионерку арестовали по подозрению в организации госпереворота в Германии

В Германии полиция арестовала 75-летнюю пенсионерку по подозрению в терроризме

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии полиция арестовала 75-летнюю пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима. Об этом сообщает RT со ссылкой на местную прессу.

Женщину, в прошлом работавшую учителем, задержали в ее доме в Саксонии и на вертолете доставили в федеральный суд в Карлсруэ на юго-западе Германии. По данным полиции, она руководила движением Reichsburger, участники которого отрицают существование современного немецкого государства. Пенсионерка, названная прессой «бабушкой террора», давала своим соратникам указания о покупке взрывчатки и оружия. У четверых участников террористической ячейки, задержанных весной, полиция нашла автомат Калашникова и нацистскую форму.

Группа во главе с пенсионеркой стремилась разжечь гражданскую войну в Германии, устраивая саботаж на энергетической инфраструктуре. Участники ячейки намеревались совершить госпереворот. Также они планировали похищение министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха из-за его непопулярных методов во время пандемии.

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Любовь Ширижик
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