Стало известно о статусе готовности предпоследней книги по «Игре Престолов»

Джордж Мартин заявил, что написал 1200 страниц предпоследней книги по «Игре Престолов»

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин рассказал о статусе готовности предпоследней книги из цикла романов «Песнь льда и пламени». Об этом стало известно порталу Polygon.

Выступая на программе «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», Мартин заявил, что написал около 1100-1200 страниц романа «Ветра зимы». Он также добавил, что ему осталось написать еще 400-500 страниц. Дата выхода романа по-прежнему неизвестна.

Ранее в октябре писатель утверждал, что завершил работу над новой, шестой книгой по «Игре Престолов» на 75 процентов. Он говорил о том, что роман «Ветра зимы» — сложная работа. «Это большая, большая книга. Это сложная книга. Вероятно, эта книга будет больше, чем любая другая в этом цикле», — заявлял Мартин. При этом дату выхода книги по «Игре престолов» Мартин не называл, отмечая, что никогда не врал поклонникам о предстоящих релизах.

Мартин начал работать над серией романов в 1991 году. Первая книга под названием «Игра престолов» вышла в 1996-м. За информацией о дате выхода «Ветров зимы» поклонники следят восемь лет, начиная с 2014 года, после сообщений о скором выходе романа.