Работа над предпоследней книгой по «Игре престолов» завершена на 75 процентов

Писатель Джордж Мартин заявил о завершении работы над книгой «Ветра зимы» на 75 процентов

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин завершил работу над шестой и предпоследней книгой из цикла романов «Песнь льда и пламени» на 75 процентов. Об этом он сообщил в прямом эфире на Random House, его слова цитирует портал The Brag.

По словам автора, роман «Ветра зимы», над которым он почти завершил работу, — сложная книга. «Это большая, большая книга. Это сложная книга. Вероятно, эта книга будет больше, чем любая другая в этом цикле», — заявил Мартин.

При этом дату выхода книги по «Игре престолов» Мартин не назвал, отмечая, что никогда не врал поклонникам о предстоящих релизах. Вместе с тем писатель признал, что склонен «переоценивать свои способности доводить дело до конца».

«Однажды книга будет закончена. И тогда она выйдет. А потом, на следующий день, кто-нибудь напишет мне в Twitter: "А когда мы увидим "Грезы о весне"?" (седьмая и последняя книга из цикла «Песнь льда и пламени» — прим. «Ленты.ру»)», — пошутил фантаст.

Мартин начал писать серию в 1991 году. Первый роман под названием «Игра престолов» вышел в 1996 году. За информацией о дате выхода «Ветров зимы» поклонники следят восемь лет, начиная с 2014 года, после сообщений о скором выходе книги.

Ранее Мартин поделился впечатлениями от приквела «Игры престолов».