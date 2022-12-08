Байден рассказал о ходе переговоров по обмену Грайнер на Бута

Президент Байден рассказал, что США вели напряженные переговоры об обмене Бута на Грайнер

Президент США Джо Байден рассказал о том, как проходили переговоры по обмену баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, и подчеркнул, что они были напряженными. Об этом политик заявил в ходе обращения, ссылка на которое опубликована на сайте Белого дома.

Политик подчеркнул, что Вашингтон никогда не оставлял попыток освободить всех «американцев, незаконно осужденных за границей».

Баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута ранее 8 декабря в ОАЭ. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан не участвовал в обмене, он остается в российской колонии.

CNN со ссылкой на источники пишет, что семьи Грайнер и Уилана знают об обмене. Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также жена Грайнер Шерель поговорили с баскетболисткой по телефону.