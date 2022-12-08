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11:58, 8 декабря 2022Россия

Российскую больницу закрыли для посетителей из-за вспышки свиного гриппа

Магаданскую больницу закрыли для посетителей из-за вспышки свиного гриппа

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Из-за эпидемии свиного гриппа для посетителей закрыли Магаданскую областную больницу. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Доступ посторонним в больницу в ближайшее время будет возможен на основании решения заведующего отделением, где находится пациент. При этом плановая госпитализация не отменена, исключения составят только пациенты гериатрического отделения.

«Когда появляется возможность посещать пациента, к нему стараются прийти как можно больше родственников. Естественно, в палате, в которой находится этот пациент, происходит контакт и с другими пациентами, которые в это время получают лечение. Соответственно, риск распространения инфекции высок», — сказал главврач больницы Сергей Тимофеев.

Он сообщил, что на данный момент в реанимации инфекционного отделения на аппарате ИВЛ находятся пять человек, у некоторых из них зафиксировали гриппозную пневмонию. Региональный Минздрав прогнозирует рост заболеваемости в течение как минимум двух недель, говорится в сообщении медицинского учреждения.

В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 20 процентов, в 74 регионах уже выявили свиной грипп. В связи с эпидемиологической ситуацией глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски.

По данным федеральной службы, наиболее уязвимы перед свиным гриппом дети и пожилые, в группе риска также остаются люди с ослабленным здоровьем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с гриппом в России.

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Анастасия Шейкина
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