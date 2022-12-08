Роспотребнадзор назвал наиболее уязвимые перед свиным гриппом категории людей

Глава Роспотребнадзора Попова: свиной грипп поражает в первую очередь пожилых и детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала наиболее уязвимые перед свиным гриппом категории людей. Она заявила, что в первую очередь инфекционное заболевание поражает детей и пожилых, пишет РБК.

Также в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем, добавила Попова.

По ее словам, в ряде регионов России сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным. Грипп уже регистрируется в 74 регионах страны, уточнила глава Роспотребнадзора.

В связи с этим она призвала сделать прививку от гриппа «на этой неделе тем, кто еще не вакцинировался», так как на следующей «будет уже несвоевременно».

По данным Поповой, за прошлую неделю ОРВИ и гриппом в России заболели более 1,2 миллиона человек. Она подчеркнула, что ежесуточно в стране проводят почти 14 тысяч исследований на наличие заболевания.