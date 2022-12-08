Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 8 декабря 2022Россия

В Роспотребнадзоре оценили обстановку по свиному гриппу в российских регионах

Анна Попова заявила о напряженной обстановке по свиному гриппу в ряде регионов России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ряде регионов России сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным. С такой оценкой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в четверг, 8 декабря.

Она пояснила в интервью ведущей Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», что грипп уже регистрируется в 74 регионах страны.

«Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная», — сказала глава Роспотребнадзора.

По данным Поповой, за прошлую неделю ОРВИ и гриппом в России заболели более 1,2 миллиона человек. Она подчеркнула, что ежесуточно в стране проводят почти 14 тысяч исследований на наличие заболевания.

6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об эффективности всех отечественных вакцин от гриппа против штамма H1N1.

До этого инфекционист Николай Малышев отметил, что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, разъяснил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
В Армении решили создать Службу внешней разведки
Раскрыта причина поджога квартиры с москвичкой и ее сыном
Президент Италии заявил о невозможности отменить русскую культуру
В иракских тюрьмах остались 59 россиянок
Пьяная россиянка проломила череп пятимесячному сыну
В Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном внутри
Курорт Европы раскритиковали за рекламный слоган для россиян «мы вас понимаем»
В Роспотребнадзоре оценили обстановку по свиному гриппу в российских регионах
Глава Красного Креста приехала на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.