В Роспотребнадзоре оценили обстановку по свиному гриппу в российских регионах

Анна Попова заявила о напряженной обстановке по свиному гриппу в ряде регионов России

В ряде регионов России сложилась напряженная обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным. С такой оценкой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в четверг, 8 декабря.

Она пояснила в интервью ведущей Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», что грипп уже регистрируется в 74 регионах страны.

«Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная», — сказала глава Роспотребнадзора.

По данным Поповой, за прошлую неделю ОРВИ и гриппом в России заболели более 1,2 миллиона человек. Она подчеркнула, что ежесуточно в стране проводят почти 14 тысяч исследований на наличие заболевания.

6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об эффективности всех отечественных вакцин от гриппа против штамма H1N1.

До этого инфекционист Николай Малышев отметил, что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, разъяснил специалист в беседе с «Лентой.ру».