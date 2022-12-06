В Минздраве оценили эффективность вакцин от гриппа против свиного гриппа

Глава Минздрава заявил об эффективности всех вакцин от гриппа против свиного гриппа

Все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

По состоянию на 6 декабря, в России свиной грипп выявили в 74 регионах страны. Неделей ранее число регионов с инфицированными этим типом гриппа составляло 55.

«В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — сказал министр здравоохранения.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его мнению, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.