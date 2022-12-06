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17:37, 6 декабря 2022Россия

В Минздраве оценили эффективность вакцин от гриппа против свиного гриппа

Глава Минздрава заявил об эффективности всех вакцин от гриппа против свиного гриппа

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

По состоянию на 6 декабря, в России свиной грипп выявили в 74 регионах страны. Неделей ранее число регионов с инфицированными этим типом гриппа составляло 55.

«В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — сказал министр здравоохранения.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его мнению, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.

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Анастасия Шейкина
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