Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 74 регионах

В Роспотребнадзоре заявили, что свиной грипп выявлен уже в 74 регионах страны

Число российских регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 74. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

29 ноября надзорное ведомство отчитывалось о выявлении случаев этого гриппа в 55 регионах России. Там сообщали, что он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа.

«За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3 процента по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3 процента), РС-вирусов (12 процентов), метапневмовирусов (10,1 процента), аденовирусов (7,2 процента)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По мнению инфекциониста Николая Малышева, в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса. По его мнению, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению со многими другими вариантами вируса.