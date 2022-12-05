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00:29, 5 декабря 2022Россия

В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа

Гинцбург заявил, что свиной грипп поражает легкие как дельта-штамм коронавируса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил в беседе с ТАСС, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса.

По словам специалиста, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению с многими другими вариантами вируса.

«Вероятность тяжелых легочных осложнений, воспалений легких, даже не бактериальной природы, а вирусной природы, при заражении H1N1 кратно вырастает по сравнению со многими другими антигенными вариантами гриппа», — рассказал об опасности гриппа Гинцбург.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский предупреждал, что в Москве в осенне-зимний период может начаться эпидемия свиного гриппа.

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Марина Совина
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