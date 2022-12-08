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11:06, 8 декабря 2022Наука и техника

Обнаружено самое древнее свидетельство Homo sapiens в Европе

Journal of Human Evolution: челюсть возрастом 45-65 тысяч лет определили как человеческую

Изображение: researchgate.net

Ученые Университета Бингемтона и Университета штата Нью-Йорк выяснили, что челюсть древнего человека, найденная в Испании, принадлежит не неандертальцу, а представляет собой самое раннее свидетельство присутствия Homo sapiens в Европе. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution.

Окаменелая челюсть была обнаружена в 1887 году во время добычи полезных ископаемых в городе Баньолес в Испании. Она была датирована периодом 45-65 тысяч лет назад, когда в Европе обитали неандертальцы, и большинство исследователей до сих пор связывали ее с эти видом древних людей. Однако новое исследование с применением компьютерной томографии и виртуальной реконструкции отсутствующих частей окаменелости показало, что эта идентификация была ошибочной.

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Метод «трехмерной геометрической морфометрии» анализирует геометрические свойства кости, что позволяет сравнить ее общую форму с челюстями неандертальцев и людей современного анатомического типа. У челюсти из Баньолеса отсутствовал подбородок, который является одним из диагностических признаков Homo sapiens, хотя при этом у нее были общие черты как с сапиенсами, так и с другими ранними человеческими видами. Реконструкция продемонстрировала, что в действительности у окаменелости не было никаких отличительных черт неандертальцев.

Авторы сравнили челюсть баниольца с нижней челюстью раннего Homo sapiens из места под названием Peştera cu Oase в Румынии. У этого образца присутствует подбородок, а также имеются некоторые черты неандертальца, что подтверждается результатами анализа ДНК, показавшими, что ее владелец имел предка-неандертальца четыре-шесть поколений назад. Поскольку нижняя челюсть из Баньолеса не имела общих черт с неандертальцами, авторы исключили возможность смешения неандертальцев и H.sapiens.

Авторы отмечают, что у некоторых из самых ранних окаменелостей Homo sapiens из Африки, появившихся более чем на 100 тысяч лет раньше баниольцев, подбородок менее выражен, чем у современных популяций. Таким образом, нижняя челюсть могла принадлежать члену ранее неизвестной популяции Homo sapiens, сосуществовавшей с неандертальцами, или гибриду между членом этой группы Homo sapiens и неизвестным человеческим видом. Однако во времена баниольцев единственные окаменелости, обнаруженные в Европе, принадлежали неандертальцам, что делает эту последнюю гипотезу менее вероятной.

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Александр Еникеев
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