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18:44, 8 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего сотрудника российской колонии осудят за взятку от осужденного

В Чувашской Республике будут судить экс-сотрудника колонии за взятку от осужденного

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ленинский районный суд города Чебоксары рассмотрит дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике о коррупции. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе сотрудник колонии согласился пронести в колонию для заключенного сотовый телефон, зарядку, наушники и сим-карту. За это он получил от осужденного 20 тысяч рублей и часы стоимостью 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Якутии осудят сотрудника колонии, передающего мобильные телефоны заключенным за взятки.

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Екатерина Власова
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