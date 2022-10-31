Сотрудника российской колонии осудят за взятки от заключенных

В Якутии осудят сотрудника колонии, передающего мобильные телефоны заключенным за взятки

В Якутии суд рассмотрит дело в отношении сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в коррупции. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант работал в одной из колоний республики Саха. Там он согласился за вознаграждение принести и передать заключенному мобильные телефоны. За это сотрудник ФСИН лично получил деньги, тогда его задержали бойцы УФСБ по региону.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутской области бывшего начальника ИК-15 обвинили во взятке на миллион рублей. Фигурант также заставлял заключенных работать без оформления факта привлечения их к труду.