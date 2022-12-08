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03:48, 8 декабря 2022Экономика

Шольц заявил о стремлении Германии к независимости от российских энергоносителей

Шольц заявил, что Германии необходимо стать независимой от российских энергоносителей

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газетам редакционной группы Funke рассказал, что, по его мнению, цены на газ уже не будут такими, как раньше, поэтому стране необходимо стремиться к независимости от российских энергоносителей.

«На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе», — заявил он.

По словам главы государства, спустя некоторое время цены на газ придут в норму, после чего у ФРГ может появиться возможность импортировать данный вид топлива. Он отметил, что возвращение цен к тем значениям, которые были до начала российской военной спецоперации на Украине, крайне маловероятно.

Ранее Шольц обвинил Россию в нарушении международного права, попытках «перекроить границы» и разделить мир на сферы влияния.

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Марина Совина
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