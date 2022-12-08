Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»

Дженнифер Лоуренс вспомнила, как ей предложили похудеть для роли в «Голодных играх»

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в беседе с коллегой Виолой Дэвис вспомнила, как ради роли в «Голодных играх» в 2012 году ей предложили похудеть. Слова Лоуренс, напечатанные в спецвыпуске Variety об актерах, цитирует People.

По словам 32-летней Лоуренс, продюсеры серии фильмов-антиутопий «Голодные игры» пробовали заговорить с ней о потере веса, но она решительно отказалась худеть и не села на диету. «Я была молода, еще росла и не могла сидеть на диете. А еще не хотела, чтобы все девушки, которые соберутся нарядиться в Китнисс, думали, что они не могут это сделать, потому что они не в том весе. И я не могла позволить этому просочиться в мой мозг», — сказала она.

В 2013 году Лоуренс уже говорила в одном из интервью, что, играя Китнисс, ставила перед собой цель пропагандировать бодипозитив.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет рассказала, что столкнулась с бодишеймингом в начале своей карьеры. Артистка отметила, что, когда ей было 14 лет, ее учитель советовал ей соглашаться на роли толстушек.