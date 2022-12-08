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20:42, 8 декабря 2022Забота о себе

Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»

Дженнифер Лоуренс вспомнила, как ей предложили похудеть для роли в «Голодных играх»

Фото: Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpess.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс в беседе с коллегой Виолой Дэвис вспомнила, как ради роли в «Голодных играх» в 2012 году ей предложили похудеть. Слова Лоуренс, напечатанные в спецвыпуске Variety об актерах, цитирует People.

По словам 32-летней Лоуренс, продюсеры серии фильмов-антиутопий «Голодные игры» пробовали заговорить с ней о потере веса, но она решительно отказалась худеть и не села на диету. «Я была молода, еще росла и не могла сидеть на диете. А еще не хотела, чтобы все девушки, которые соберутся нарядиться в Китнисс, думали, что они не могут это сделать, потому что они не в том весе. И я не могла позволить этому просочиться в мой мозг», — сказала она.

В 2013 году Лоуренс уже говорила в одном из интервью, что, играя Китнисс, ставила перед собой цель пропагандировать бодипозитив.

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Александра Лисица
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