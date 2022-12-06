Кейт Уинслет пожаловалась на бодишейминг в начале карьеры

Кейт Уинслет рассказала о бодишейминге и советах играть роли толстушек в молодости

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о том, что столкнулась с бодишеймингом в начале своей карьеры. Об этом она сообщила в интервью Sunday Times.

Артистка отметила, что, когда ей было 14 лет, ее учитель советовал ей соглашаться на роли толстушек. По словам Уинслет, такие замечания задевали ее: «Такая критика может быть очень негативной. Молодые и ранимые люди могут не справиться с такой проверкой на прочность».

Актриса добавила, что ее агенту поступали звонки от разных киностудий с вопросами о точном весе Уинслет в начале актерской карьеры, а также подчеркнула, что рада, что таких ситуаций в кинематографе сейчас стало меньше.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что съемки «Титаника» травмировали Кейт Уинслет.

В сентябре актриса Хлоя Морец пожаловалась на бодишейминг из-за мема с персонажем «Гриффинов».