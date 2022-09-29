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Хлоя Морец пожаловалась на бодишейминг из-за сравнения с персонажем «Гриффинов»

Актриса Хлоя Морец пожаловалась на бодишейминг из-за мема с персонажем «Гриффинов»

Фото: Shutterstock

Американская актриса Хлоя Грейс Морец пожаловалось на бодишейминг из-за мема в сети, в котором кинозвезду сравнивают с персонажем из мультсериала «Гриффины». Ее слова передает издание Hunger.

По словам 25-летней актрисы, шутка в сети вызвала у нее чувство тревоги и заставила ненавидеть свое тело. Как признается Морец, она начала страдать от дисморфии — расстройства, которое характеризуется чрезмерной самокритичности к своей внешности.

«Я помню, как сидела и думала: "Мое тело используется в качестве шутки, но это то, что я не могу в себе изменить. А теперь этот мем распространяется по всему Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)"», — рассказала Хлоя.

На фотографии, которая используется в коллаже-меме, артистка запечатлена несущей пиццу в отель. Фигура Морец при этом изменена — пользователи сети «удлинили» ей ноги. Мем также содержит в себе изображение длинноногого персонажа «Гриффинов» по прозвищу «Ноги от ушей», с которым и сравнивается звезда.

Ранее актриса Меган Фокс призналась в проблемах с психическим здоровьем из-за своего тела.

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Дениза Мацаева
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Хлоя Морец пожаловалась на бодишейминг из-за сравнения с персонажем «Гриффинов»
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