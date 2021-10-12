Меган Фокс призналась в проблемах с психическим здоровьем из-за своего тела

Голливудская актриса Меган Фокс и ее возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер), рассказали о своих проблемах с психическим здоровьем. Совместное интервью с артистами, которое они подкрепили эротической фотосессией, было опубликовано в британском издании GQ.

Артистка призналась, что страдает дисморфией тела, также известной как дисморфофобия (психическое расстройство, характеризующееся хроническим недовольством собой — прим. «Ленты.ру»). По ее словам, несмотря на то, что о ней думают люди, внешность может быть обманчива. «Мы можем смотреть на кого-нибудь и думать: "Этот человек такой красивый. Его жизнь должна быть такой простой". Но, скорее всего, он не думает о себе так же... У меня дисморфия тела. Я глубоко не уверена в себе», — отметила 35-летняя Фокс.

Бойфренд кинозвезды, в свою очередь, заявил, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за трудного детства и проблем с наркотиками.

В том же интервью для GQ пара рассказала о своем первом свидании и совместном употреблении наркотиков. Фокс также призналась, что их отношения крайне эксцентричны и полны эйфорических взлетов и падений. «Наши души решили встретиться с нашими темными сторонами, с тем, что мы не хотели о себе знать и отталкивали», — подчеркнула актриса.