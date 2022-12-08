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21:37, 8 декабря 2022Россия

ФСБ показала кадры обмена Бута на Грайнер

ФСБ показала кадры обмена россиянина Бута на американку Грайнер

ФСБ опубликовала кадры обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Видеоматериалы разместило агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как Бут и Грайнер идут навстречу по перрону аэропорта. После этого Бут с папкой в руках уходит в сопровождении двух оперативников. После этого россиянин, уже находясь в самолете, на камеру рассказал, что обмен оказался для него неожиданностью, его «забрали прямо из камеры со всеми вещами».

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена баскетболистки Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.

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Марина Совина
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