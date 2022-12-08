ФСБ показала кадры обмена Бута на Грайнер

ФСБ показала кадры обмена россиянина Бута на американку Грайнер

ФСБ опубликовала кадры обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Видеоматериалы разместило агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как Бут и Грайнер идут навстречу по перрону аэропорта. После этого Бут с папкой в руках уходит в сопровождении двух оперативников. После этого россиянин, уже находясь в самолете, на камеру рассказал, что обмен оказался для него неожиданностью, его «забрали прямо из камеры со всеми вещами».

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена баскетболистки Грайнер на Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.