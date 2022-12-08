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14:46, 8 декабря 2022Силовые структуры

МВД ввело запрет на кандалы для россиянок, детей и фигурантов экономических дел

МВД России запретило заковывать в наручники фигурантов экономических дел, женщин и детей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

МВД России ввело запрет на применение кандалов к фигурантам экономических дел, женщинам и детям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк после встречи президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека, передает РИА Новости.

Решение принято после изучения в территориальных органах МВД практики применения средств ограничения подвижности «Ажур», которые используются полицейскими в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых. Теперь, чтобы исключить факты их необоснованного применения, правоохранителям запрещено надевать «Ажур» на женщин, несовершеннолетних и тех, кто проходит по делам об экономических преступлениях.

Спецсредство «Ажур» представляет собой ножные и ручные наручники, соединенные цепью.

Ранее МВД задумало запретить поднадзорным использовать интернет. «Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц — например, установление запрета на использование сети интернет», — сообщала представитель ведомства Лариса Плотникова.

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Любовь Ширижик
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