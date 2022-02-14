Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

МВД задумало запретить поднадзорным использовать интернет

МВД России хочет ввести запрет на использование интернета для поднадзорных лиц

Фото: Shutterstock

Министерство внутренних дел (МВД) России задумало запретить лицам, находящимся под надзором, использовать интернет, и прорабатывает вопросы по введению таких ограничений. Об этом, выступая в Госдуме, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова. Ее слова приводит ТАСС.

«Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например, установление запрета на использование сети интернет», — уточнила она.

Ранее Плотникова также сообщила, что МВД прорабатывает законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, ведомство хочет закрепить за собой право использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.

В конце января стало известно, что МВД предложило упростить процедуру получения убежища в России. В подготовленном ведомством законопроекте поднимается вопрос о создании нового института «временной защиты». Предполагается, что он станет «экстренным предварительным средством обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Володин анонсировал голосование по двум вариантам постановления насчет ДНР и ЛНР
Шольц заверил Украину в поддержке со стороны Германии
На МЦД запустили вагон с секретным чатом для свиданий
МВД задумало запретить поднадзорным использовать интернет
Названа причина роста цен на жилье в России
Показаны внутренности Samsung Galaxy S22
Юрист оценил решение МОК отказаться от награждения фигуристов из-за Валиевой
Зеленский пообещал Шольцу предоставить проект об особом статусе Донбасса
Популярный комик ответил на вопрос о ссоре с Масляковым
Полковник в отставке оценил слова посла о вероятном отказе Киева от НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.