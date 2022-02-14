МВД задумало запретить поднадзорным использовать интернет

Министерство внутренних дел (МВД) России задумало запретить лицам, находящимся под надзором, использовать интернет, и прорабатывает вопросы по введению таких ограничений. Об этом, выступая в Госдуме, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова. Ее слова приводит ТАСС.

«Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например, установление запрета на использование сети интернет», — уточнила она.

Ранее Плотникова также сообщила, что МВД прорабатывает законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. В частности, ведомство хочет закрепить за собой право использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.

В конце января стало известно, что МВД предложило упростить процедуру получения убежища в России. В подготовленном ведомством законопроекте поднимается вопрос о создании нового института «временной защиты». Предполагается, что он станет «экстренным предварительным средством обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России».