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20:24, 8 декабря 2022Бывший СССР

Украина получит от Тайваня миллион долларов

Киев получит от Тайваня миллион долларов на восстановление энергетической инфраструктуры

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко, глава МИД Тайваня Джозеф У и основатель благотворительного фонда «Дарничане» Григорий Маленко подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), чтобы помочь столице Украины приобрести оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры. В рамках документа украинская сторона получит миллион долларов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

Уточняется, что тайваньская сторона выделит Киеву гуманитарную помощь, включая зимнюю одежду, шарфы, перчатки, одеяла и продовольственные пайки, чтобы помочь украинским гражданам во время зимы. Как отмечается, Тайвань готов оказать помощь партнерам «в трудную минуту».

Ранее Украина учредила межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайванем, в которую вошли 15 депутатов. Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Рады Александр Мережко подчеркивал, что данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем.

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Кристина Есикова
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