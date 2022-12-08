Украина получит от Тайваня миллион долларов

Киев получит от Тайваня миллион долларов на восстановление энергетической инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко, глава МИД Тайваня Джозеф У и основатель благотворительного фонда «Дарничане» Григорий Маленко подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), чтобы помочь столице Украины приобрести оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры. В рамках документа украинская сторона получит миллион долларов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

Уточняется, что тайваньская сторона выделит Киеву гуманитарную помощь, включая зимнюю одежду, шарфы, перчатки, одеяла и продовольственные пайки, чтобы помочь украинским гражданам во время зимы. Как отмечается, Тайвань готов оказать помощь партнерам «в трудную минуту».

Ранее Украина учредила межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайванем, в которую вошли 15 депутатов. Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Рады Александр Мережко подчеркивал, что данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем.

