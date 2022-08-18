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Украина учредила межпарламентскую группу по укреплению связей с Тайванем

В межпарламентскую группу Украины по развитию связей с Тайванем вошли 15 депутатов

Фото: Ann Wang / Reuters

Киев учредил межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайбэем, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Группу, в которую вошли 15 депутатов, возглавил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко. По его словам, данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем. Также Мережко поблагодарил администрацию острова за поддержку Киева после начала российской спецоперации и решение присоединиться к санкциям против Москвы.

«Наше объединение может стать мостом, по которому может начаться сотрудничество между украинскими и тайваньскими депутатами на официальном уровне», — рассказала агентству депутат от партии «Голос» Инна Совсун, не исключив, что впоследствии это может привести к открытию представительства Тайваня на Украине.

По мнению экспертов, попытки сближения Украины с Тайванем могут вызвать недовольство Пекина, который считает остров частью своей территории и призывает западные страны неукоснительно следовать политике «одного Китая».

Ранее Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься, так как они будут строго наказаны, если осмелятся бросить вызов закону. В Пекине предупредили, что никто не должен недооценивать твердую решимость и огромные возможности Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

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Варвара Кошечкина
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