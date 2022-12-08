Попавший в плен украинский дезертир заявил, что Зеленский кинул бойцов Киева

Президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов Киева. Такое мнение выразил украинский дезертир, попавший в плен на запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Кинул нас», — заявил он. Пленный украинский военнослужащий также посоветовал сослуживцам сложить оружие и возвращаться домой к детям. По его мнению, «все это не нужно никому».

Ранее военнослужащий 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Ярослав, взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево рассказал, что Киев дезориентировал военных на передовой, лишая их связи и дополнительной информации об обстановке.

По его словам, это делается для того, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не могли предпринять никаких самостоятельных действий.