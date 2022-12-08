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21:32, 8 декабря 2022Бывший СССР

Украинский дезертир заявил о «кинувшем» бойцов Киева Зеленском

Попавший в плен украинский дезертир заявил, что Зеленский кинул бойцов Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «кинул» бойцов Киева. Такое мнение выразил украинский дезертир, попавший в плен на запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Кинул нас», — заявил он. Пленный украинский военнослужащий также посоветовал сослуживцам сложить оружие и возвращаться домой к детям. По его мнению, «все это не нужно никому».

Ранее военнослужащий 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Ярослав, взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево рассказал, что Киев дезориентировал военных на передовой, лишая их связи и дополнительной информации об обстановке.

По его словам, это делается для того, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не могли предпринять никаких самостоятельных действий.

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Марина Совина
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