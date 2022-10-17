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00:45, 17 октября 2022Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о дезориентации Киевом военных на передовой

Пленный боец ВСУ: командование в Киеве лишало связи и информации группы на передовой

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Военнослужащий 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Ярослав, взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево рассказал, что Киев дезориентировал военных на передовой, лишая их связи и дополнительной информации об обстановке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это делается для того, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации и не могли предпринять никаких самостоятельных действий. При этом, заявил военный, киевское командование комплектует группы для отправки на передовую из различных подразделений «для того, чтобы люди просто не знали информацию».

Ярослав рассказал, что в районе Зайцево его группа из десяти человек провела около четырех дней под плотным артиллерийским огнем, потеряв при этом троих. При этом бойцы группы были из различных подразделений и совсем не ориентировались на местности, не имели связи и со стоящими рядом отрядами, поэтому не могли даже куда-то переместиться или оставить позиции.

Ранее пленные из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) рассказали, что украинские командиры в Мариуполе угрожали желающим сдаться солдатам расстреливать как дезертиров.

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Марина Совина
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