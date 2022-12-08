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09:54, 8 декабря 2022Силовые структуры

Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год

Бастрыкин заявил, что ущерб от коррупции за 10 месяцев 2022 года составил 24,6 млрд рублей

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Ущерб от коррупционных преступлений за 10 месяцев 2022 года в России составил 24,6 миллиарда рублей по подследственным Следственному комитету России (СКР) делам. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что в этом году на имущество фигурантов коррупционных дел был наложен арест на сумму более 57 миллиардов рублей — это вдвое выше показателей прошлого года. Кроме того, размер возмещенного ущерба увеличился на 65 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 4,5 миллиарда рублей.

Бастрыкин подчеркнул, что коррупция наносит колоссальный урон развитию России, однако сотрудники СКР делаю все, чтобы возместить ущерб.

Ранее глава СКР заявил, что за девять месяцев 2022 года 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию.

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Елизавета Новикова
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