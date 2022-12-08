В России выставили на продажу «золотой» Lamborghini за 19,5 миллиона рублей

В Москве выставили на продажу «золотой» Lamborghini Huracan за 19,5 миллиона рублей

В России выставили на продажу «золотой» Lamborghini Huracan за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Утверждается, что автомобиль, выпущенный в 2017 году, оснащен двигателем с объемом 5,2 литра мощностью около 610 лошадиных сил. По словам автора объявления, изначально транспортное средство было ярко-красного цвета, но в настоящий момент оно обклеено золотистой пленкой. Как отмечает сам продавец, им владели только два человека. Помимо этого, автомобиль недавно прошел сезонное техническое обслуживание в компании Gosha Turbo Tech.

Машину можно приобрести за 19,5 миллиона рублей в Москве. В то же время автор объявления пояснил, что рассмотрит варианты обмена с доплатами в обе стороны, но при этом настоятельно попросил не предлагать ему «Жигули».

В сентябре в России выставили на продажу редкий ретроавтомобиль, как у советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. Машина модели ЗИЛ-117, выпущенная в 1973 году, была спроектирована как более маневренная и скоростная версия лимузина правительственного сопровождения ЗИЛ-114.