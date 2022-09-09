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В России выставили на продажу редкую машину как у Брежнева

В России выставили на продажу редкую машину ЗИЛ-117 за 50 миллионов рублей

Скриншот: avito

В России выставили на продажу редкий ретроавтомобиль, как у советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Утверждается, что машина модели ЗИЛ-117, выпущенная в 1973 году, была спроектирована как более маневренная и скоростная версия лимузина правительственного сопровождения ЗИЛ-114. В размещенном в сети объявлении уточняется, что транспортное средство можно приобрести в Симферополе за 50 миллионов рублей.

Автор отмечает, данный экземпляр с пробегом 69 тысяч километров является заводским оригиналом, поскольку номера деталей совпадают с номером кузова. Кроме того, в комплекте с автомобилем идут исторические атрибуты: сирена, мигалки и аппарат обеспечения спецсвязи.

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По словам продавца, сохранилась оригинальная учетная карточка транспортного средства: за весь период эксплуатации был зарегистрирован только один хозяин.

Известно, что машина ЗИЛ-117 стала первым седаном первого класса в Советском Союзе. При этом в 1971 году модель была зачислена в Гараж особого назначения, став персональным автомобилем Брежнева в период с 1972 по 1982 год. Всего, не считая трех предсерийных образцов, было произведено 66 экземпляров.

В июле в сети опубликовали объявление о продаже элитной машины марки Aurus за 35 миллионов рублей. Отмечается, что у автомобили модели Senat 2021 года был один владелец — юридическое лицо, а пробег составляет всего 300 километров.

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Мария Винар
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