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02:37, 8 декабря 2022Среда обитания

Юрист рассказала о максимальной субсидии по ЖКХ

Юрист Иващенко анонсировала помощь с оплатой ЖКХ для пользователей помещений госфонда

Фото: РИА Новости

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко заявила, что российское законодательство предусматривает льготы на оплату коммунальных услуг для ряда семей. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иващенко объяснила, что максимальные субсидии по ЖКХ положены семьям, которые платят за них больше установленного предела. По ее словам, помощь с оплатой коммунальных услуг получат пользователи помещений государственного или муниципального фондов, наниматели помещений частного фонда, члены жилищных кооперативов и собственники жилых помещений. Объем и порядок начисления льготы устанавливает правительство.

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Однако у местных властей есть право установить свой механизм расчета помощи. Обычно регионы выбирают число метров, которые позволяют просить о субсидии, а также максимальную часть совокупного дохода семьи для трат на ЖКХ.

«В Москве если более десяти процентов дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию — государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги», — отметила эксперт.

Для тех россиян, кто подали необходимое заявление после 1 января 2021 года, сумма дохода умножается на отношение размера оплаты ЖКУ с учетом скидки к показателю без нее.

Марина Совина
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