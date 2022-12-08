Меган Маркл раскрыла причины своего рассказа о суицидальных мыслях

Меган Маркл рассказала про мысли о суициде ради поддержки людей с ментальными проблемами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время церемонии вручения премии «Пульс надежды» Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди раскрыла истинные причины, из-за которых рассказала о появлении суицидальных мыслей после рождения первого ребенка. Об этом сообщает LADBible.

Супруга принца Гарри решила поделиться опытом своей борьбы за ментальное здоровье и трудностями жизни во дворце ради поддержки людей со схожими психическими проблемами, чувствующих себя одинокими. По ее словам, любой человек, если у него есть внутренние силы на подобную откровенность, обязательно должен честно говорить о своем ментальном нездоровье и мыслях о суициде. Она уверена, что обмен подобным опытом и историями оказывает огромное влияние на других и даже способствует исцелению.

Более того, Маркл считает, что, открывшись людям, можно стать для многих из них путеводной звездой. «Вот почему я приняла решение просто сказать: "Если мой опыт кому-то поможет не чувствовать то же самое, что и я, или узнать, что есть надежда, тогда это стоит каждой секунды всего, что связано с этим [признанием]"», — заявила герцогиня Сассекская.

Ранее Меган Маркл раскрыла тайные подробности подготовки помолвки с принцем Гарри. Она заявила, что все события вокруг помолвки были срежиссированы членами королевской семьи и придворными, сравнив это с реалити-шоу.