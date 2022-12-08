Меган Маркл раскрыла тайные подробности подготовки к помолвке с принцем Гарри

Меган Маркл назвала помолвку с принцем Гарри в 2017 году срежиссированным реалити-шоу

В третьем эпизоде документального сериала Harry & Meghan, премьера которого состоялась 8 декабря на видеосервисе Netflix, супруга принца Гарри Меган Маркл раскрыла тайные подробности об их помолвке в 2017 году.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что все события вокруг помолвки были срежиссированы членами королевской семьи и придворными, сравнив это с реалити-шоу. По словам Маркл, ее и принца Гарри готовили к мероприятию, четко давая понять, чего не следует делать и говорить.

В эпизоде показываются кадры 2017 года, на которых Кейт Миддлтон и будущая королева-консорт Камилла рассказали, как рады помолвке Меган Маркл и принца Гарри, а они сами назвали принца Уильяма и Кейт Миддлтон «чудесными и отзывчивыми».

После этого снова идет интервью герцога и герцогини Сассекских 2022 года. Они говорят, пока у них был статус старших членов королевской семьи, им «не позволяли рассказать свою историю».

Премьера первых трех эпизодов сериала Netflix Harry & Meghan, который задолго до выхода начали называть скандальным, состоялась 8 декабря. В трейлере картины, выпущенном 5 декабря эксперты по королевской семье рассказали о «войне против Меган Маркл», которая была развязана после ее свадьбы с принцем Гарри.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл получили награду «Пульс надежды» Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди. Она была присуждена герцогу и герцогини Сассекским «за борьбу с расизмом в королевской семье».