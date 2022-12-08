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15:48, 8 декабря 2022Россия

Матвиенко заявила о невозможности Запада жить без России

Матвиенко: к Западу приходит осознание, что без России никуда не деться
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Несмотря на попытки отмены русской культуры, Запад уже начинает осознавать, что без России жить невозможно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости.

Матвиенко заявила, что страны Запада пытаются «душить» Россию, пытаясь отменить ее культуру. Эти попытки она назвала дикостью и нонсенсом.

При этом спикер Совфеда обратила внимание на то, что 7 декабря сезон в миланском театре «Ла Скала» был открыт постановкой оперы «Борис Годунов». «Так приятно, что вчера открытие оперного сезона в Миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского. Вот приходит к ним (Западу — прим. «Ленты.ру») осознание, что никуда им не деться без России, и дальше все будет точно в таком же ключе двигаться», — отметила Матвиенко.

Ранее о попытках отменить русскую культуру на Западе высказался президент Италии Серджо Маттарелла. По его словам, это невозможно сделать, особенно в Европе, так как культура России уже давно стала частью европейской.

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Варвара Кошечкина
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