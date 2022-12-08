Президент Италии заявил о невозможности отменить русскую культуру

Итальянский президент Серджо Маттарелла заявил, что русскую культуру невозможно отменить

В мире, особенно в Европе, невозможно отменить культуру России, так как она давно стала частью европейской. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла, сообщает ТАСС.

По его словам, существуют позиции, которые он не разделяет «ни в плане культуры, ни в плане политики». «Великая культура России является частью европейской и элементом, который нельзя отменить», — сказал итальянский лидер в беседе с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Политики встретились в Милане. В тот момент президент Италии и глава ЕК были на премьере оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского в театре «Ла Скала». В постановке заглавная партия исполняется российским певцом Ильдаром Абдразаковым. Также среди артистов, участвующих в опере, есть исполнители Мариинского театра Анна Денисова и Алексей Марков. Помимо этого, роль сыграл и приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Главный дирижер «Ла Скала» — Риккардо Шайи.