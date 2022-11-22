Театр «Ла Скала» объяснил решение открыть сезон русской оперой

Директор «Ла Скала»: решение открыть сезон русской оперой было принято три года назад

Итальянский театр «Ла Скала» прокомментировал желание открыть новый сезон постановкой оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского. Об этом сообщает Reuters.

Как объяснил управляющий директор «Ла Скала» Доминик Мейер, решение открыть сезон русской оперой было принято несколько лет назад. «Это решение мы приняли три года назад, отменить его было невозможно, да и зачем нам его отменять?» — уточнил он.

«Ла Скала» выступил против отмены русской культуры еще летом. В июне в учреждении сообщили, что театр откроет новый сезон оперой «Борис Годунов». Программу сезона Мейер представил на пресс-конференции. «Когда я читаю [произведения поэта Александра] Пушкина, я не прячусь», — отметил он, подчеркнув, что выступает против отмены русской культуры.

Такое же мнение выразил музыкальный директор театра Риккардо Шайи. Он посчитал неприемлемым отменять премьеру оперы по политическим мотивам и указал, что центральной темой либретто являются последствия безумия Годунова. «Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию», — заявил он.

Ранее генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш призвал отменить премьеру «Бориса Годунова» в итальянском театре, так как, по его словам, это может быть использовано для поддержки «потенциальных элементов пропаганды».