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16:57, 8 декабря 2022Экономика

В России предложили запретить ввоз мебели из недружественных стран

В России предложили запретить ввоз мебели, фанеры и упаковки из недружественных стран

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предложила ввести запрет на ввоз в Россию лесобумажных товаров из недружественных стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги и упаковки, пишет «Российская газета».

Мера нужна для поддержки российских производителей, заявили в ассоциации. Письмо с таким предложением было направлено зампредседателя Совета Федерации Юрию Воробьеву. Ассоциация считает нужным ввести запретительные ввозные таможенные пошлины на импорт лесобумажных товаров.

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«Не надо стрелять в себе в ногу — запрещать то, что мы сами не производим и то, что может повлиять на конечный потребительский рынок. Но по целому ряду товаров мы должны ввести запрет», — считает генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов.

Заготовка древесины в России упала более чем на 13 процентов, а по отдельным видам промышленности снижение составляет более 30 процентов. «Уже есть и отдельные случаи приостановки деятельности предприятий, перевода сотрудников в режим неполного рабочего дня или даже увольнения», — сказал Юрий Воробьев.

Падение продаж мебели в российских магазинах простимулировало отечественных производителей адаптироваться под новые каналы сбыта. Так, российские компании стали создавать специальные линейки мебельной продукции для продажи на маркетплейсах

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Платон Щукин
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