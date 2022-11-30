В России стали производить специальную мебель для маркетплейсов

«Ъ»: российские производители мебели стали создавать специальные линейки под маркетплейсы

Падение продаж мебели в российских магазинах простимулировало отечественных производителей адаптироваться под новые каналы сбыта. Так, российские компании стали создавать специальные линейки мебельной продукции для продажи на маркетплейсах, сообщает газета «Коммерсантъ».

Новую коллекцию, предназначенную специально для онлайн-площадок, уже разработали в компании «Ангстрем», речь идет о малых формах мебели, таких как вешалки на металлокаркасе, консоли, журнальные столики, настенные полки. Исполнительный директор компании Вадим Чернушкин отметил, что пробные товары уже размещены на маркетплейсах, а через несколько месяцев производитель сможет оценить перспективы дальнейшего развития в этом направлении.

Перейти на онлайн-площадки также решила «Первая мебельная фабрика», компания представила свои модульные кухни на Ozon и Avito. Лимитированные серии мебели также планирует создать Mr. Doors, готовая продукция бренда уже представлена на крупных маркетплейсах, рассказал сооснователь компании Максим Валецкий.

Плюсом продаж продукции на маркетплейсах для отечественных производителей является привлечение новой аудитории. Тем не менее осваивание нового канала сбыта несет для компаний повышенные риски с точки зрения содержания продукции на складах маркетплейсов, предупреждает партнер One Story Ольга Сумишевская. Товар может долго храниться на складах, если ассортимент не найдет своего покупателя, в этом случае продавцам придется выплачивать дополнительную комиссию площадке. Некоторые производители решают разместить продукцию на складах, чтобы обеспечить покупателям более быстрые сроки доставки.

После введения многочисленных западных санкций на фоне начала военных действий на Украине из России ушел ряд крупных зарубежных компаний, поставляющих товары для дома. Среди них оказались сеть строительных гипермаркетов OBI и торговая сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Однако власти уверили россиян, что дефицита дешевой мебели в стране не будет. Директор Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза) Павел Чащин рассказал, что покидающие рынок фирмы продадут бизнес русским владельцам, которые продолжат производство, и добавил, что риски нехватки комплектующих для лесоизготовителей незначительны.