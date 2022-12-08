В США назвали переломный момент в конфликте на Украине

Newsweek назвало усиление российской армии переломным моментом в конфликте на Украине

Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер рассказали, когда произошел переломный момент в кризисе на Украине. Об этом они написали в материале для Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

Авторы назвали переломным моментом в конфликте на Украине усиление российской армии.

«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки», — подчеркнули они.

Журналисты также упомянули слова американского генерала Марка Милли о том, что «Украина сделала все, что могла». Они также осудили действия украинских властей против граждан страны и призвали США оказать помощь в урегулировании конфликта.

«По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев», — заключили Ранделл и Гфеллер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения украинского конфликта. Он допустил, что это произойдет в следующем году.