Москалькова сравнила с новогодним подарком возвращение Бута в Россию

Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком

Обмен отбывавшего в США 25-летний тюремный срок по делу о торговле оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотического вещества, можно назвать новогодним подарком. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, от новостей о возвращении Бута в России ее переполняет чувство радости. Также она отметила, что уголовное дело против российского гражданина основано на инсинуациях.

В июле 2022 года Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года. На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных арабских эмиратов — Абу-Даби.