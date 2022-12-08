Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 8 декабря 2022Россия

Москалькова сравнила с новогодним подарком возвращение Бута в Россию

Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать новогодним подарком
Виктор Бут. Архивное фото

Виктор Бут. Архивное фото. Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Обмен отбывавшего в США 25-летний тюремный срок по делу о торговле оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотического вещества, можно назвать новогодним подарком. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, от новостей о возвращении Бута в России ее переполняет чувство радости. Также она отметила, что уголовное дело против российского гражданина основано на инсинуациях.

В июле 2022 года Вашингтон предложил обменять Бута на задержанных в России американцев Уилана и Грайнер. Предприниматель находился под стражей с 2008 года. На протяжении нескольких месяцев российские и американские власти вели переговоры по этому вопросу. 8 декабря стало известно, что обмен состоялся. Местом проведения процедуры стала столица Объединенных арабских эмиратовАбу-Даби.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
МИД России обвинил США в нежелании обсуждать обмен Бута на Грайнер
Москалькова сравнила с новогодним подарком возвращение Бута в Россию
Бута и Грайнер помиловали перед обменом
Москвичей предупредили об аномальных снегопадах
Предсказано будущее рынка аренды жилья в Москве
В Приморье найденного на помойке медвежонка вылечили и откормили к зиме
МИД России сообщил о возвращении Бута на родину
Байден пообщался с освобожденной в России баскетболисткой Грайнер
Создан безопасный аккумулятор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.