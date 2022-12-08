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21:30, 8 декабря 2022Силовые структуры

В МВД нашли способ борьбы с недобросовестными владельцами криптокошельков

«Известия»: в МВД внедрили сервис по поиску недобровестных владельцев криптокошельков

Фото: Regularguy.eth / Unsplash

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал о способе борьбы с недобросовестными владельцами криптокошельков при помощи цифрового сервиса «Личный кабинет правоохранительного органа». Его слова приводит ТАСС.

«Данный цифровой проект уже внедрен и успешно функционирует», — заявил Курносенко. Он подчеркнул, что за время использования сервиса уже были зафиксированы положительные результаты. По словам генерала, сервис позволяет эффективно оценивать сведения о «финансовых рисках экономики» по всей России, а также демонстрирует результаты реализации нацпроектов. Кроме того, добавил он, данный инструмент показывает работу в сфере лесопромышленного комплекса, ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и других направлениях.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о намерении легализовать криптовалюту в России в 2023 году. Он также уточнил, что ей нельзя будет пользоваться в качестве платежного средства для внутренних расчетов.

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Варвара Кузьмина
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