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12:08, 8 декабря 2022Мир

Москва уличила НАТО в осведомленности об атаках на российские аэродромы

Дипломат Гаврилов заявил, что НАТО знала о подготовке украинских атак на аэродромы России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

НАТО знала о подготовке попыток украинских атак на российские аэродромы. В осведомленности альянс уличил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

Дипломат рассказал, что российская сторона быстро нанесла ответный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. «Ни у кого не должно быть сомнений, что так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма», — заявил он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что в НАТО не владеют данными об атаках беспилотников армии Киева на военные аэродромы на территории России. «Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст», — высказался он.

5 декабря российские системы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.

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Виктория Кондратьева
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