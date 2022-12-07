В НАТО открестились от атак украинских беспилотников на российские аэродромы

Столтенберг: в НАТО не владеют данными об атаках беспилотников ВСУ на аэродромы в России

В НАТО не владеют данными об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы на территории России. Так от комментариев о причастности западных специалистов открестился генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

«Я не имею информации об этих конкретных инцидентах. Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст. Мы видим ежедневные атаки России на украинские города, критическую инфраструктуру Украины... И, конечно, у Украины есть право на самооборону», — заявил он.

5 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе. Погибли трое военных, еще четверо военнослужащих получили ранения.

После этого российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по инфраструктуре Украины. По словам представителя Минобороны Конашенкова, в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей.