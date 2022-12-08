Создан безопасный аккумулятор

Matter: безопасный аккумуляторный электролит не позволил батарее загореться

Созданный специалистами Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) и Стэнфордского университета аккумулятор продолжил работать при высоких температурах. Исследование было опубликовано в журнале Matter.

Ученые поставили перед собой задачу разработать аккумулятор, который не стал бы воспламеняться и гореть при высоких температурах. Инженеры выяснили, что полимерные электролиты с большим содержанием соли не позволяют батареям загореться.

По словам авторов исследования, при температуре выше 60 градусов молекулы растворителя в электролите начинают испаряться, превращаясь из жидкости в газ и раздувая батарею, что чревато возгоранием. В безопасном аккумуляторе значительную часть полимерного электролита составляет соль, долю содержания которой ученые увеличили с 50 до 63 процентов.

В материале говорится, что добавленные соли в большом количестве удерживают молекулы растворителя, предотвращая их испарение и возгорание. Протестированные безопасные аккумуляторы продолжили работать при температуре выше 100 градусов. «Это открытие указывает на новый подход к проектированию электролитов на основе полимеров», — подчеркнул профессор Стэнфордского университета и исследователь Женан Бао.

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