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11:32, 8 декабря 2022Путешествия

Раскрыты планы россиян на новогодние праздники

«Туту.ру»: 20 процентов россиян забронировали отели и билеты для поездки на Новый год

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Больше 50 процентов россиян не планируют путешествовать на новогодние праздники. Планы российских туристов на Новый год раскрыли аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Так, специалисты сервиса выяснили, что 20 процентов участников опроса не просто собираются отправиться в путешествие, но и уже приобрели билеты на самолет или поезд, а также забронировали апартаменты и номера в отеле. Еще 17 процентов респондентов признались, что только строят планы куда-то поехать, но пока не купили билеты.

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Девять процентов опрошенных планируют приобрести билеты для поездки за несколько недель до Нового года. Еще восемь процентов респондентов собираются бронировать все в последний момент.

Не определились с планами на новогодний отпуск 12 процентов участников опроса. И, наконец, 51 процент опрошенных заявили, что «точно никуда не собираются на новогодние каникулы». По данным сервиса, аналогичная доля россиян, которые предпочли провести Новый год дома, была зафиксирована и в 2021 году.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне массово устремились в одну страну на поездах на зимние праздники. Аналитики Туту.ру отметили повышенный спрос на путешествия в Белоруссию. Согласно данным специалистов, наибольшее количество поездок (40,9 процента бронирований) на Новый год запланировано между Москвой и Минском.

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Фариза Бацазова
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