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15:25, 8 декабря 2022Мир

Мэр Нью-Йорка развел дома полчища крыс и попал под суд

NYT: мэра Нью-Йорка Адамса судят за массовое разведение крыс дома
Эрик Адамс

Эрик Адамс. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс попал под суд за то, что развел в принадлежащем ему доме полчища крыс. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, санитарный инспектор выписал Адамсу штраф в размере 300 долларов за антисанитарию в здании в Бруклине, которое находится в его собственности. После этого политик оспорил решение суда. Он заявил, что сам является «в некотором роде экспертом по крысам», так как приложил много усилий по борьбе с распространением грызунов в Нью-Йорке.

Адамс также заверил, что потратил несколько тысяч долларов на борьбу с крысами в принадлежащих ему зданиях и будет продолжать это делать. Суд пообещал рассмотреть его заявление и вынести решение в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что полицейские в индийском городе Матхура обвинили крыс в исчезновении почти 600 килограммов конопли. Отмечается, что грызуны уничтожили партию каннабиса, которую изъяли у наркоторговцев в 2018 и 2019 годах.

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Виктория Кондратьева
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